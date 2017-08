Noord-Korea wil geen oorlog, enkel op een nogal bizarre manier respect afdwingen

De wereld is er weer niet veiliger op geworden de voorbije dagen. Met zijn dreiging om raketten af te schieten in de richting van het eiland Guam waar de Verenigde Staten over een reusachtige marinebasis beschikken (en die op zo’n 40 km vóór het eiland in zee te laten vallen), heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un er weer een lap op gegeven in zijn voorlopig verbale oorlog met de VS.

Het lijkt er trouwens op dat het Noord-Koreaanse regime in Donald Trump eindelijk een tegenstander heeft gevonden die dezelfde taal spreekt. Toen de president vanop zijn vakantieadres Noord-Korea bedreigde met “vuur en furie zoals de wereld nog nooit heeft gezien”, was dat gewoon het antwoord op het Noord-Koreaanse dreigement dat “het vasteland van de VS zal wegzinken in een onvoorstelbare vuurzee op de dag dat het waagt te raken aan ons land”.

Die twee verstaan elkaar.

Maar dat neemt niet weg dat deze zoveelste crisis rond schurkenstaat Noord-Korea de gevaarlijkste ooit is. Al drie generaties lang blaast de leider van het naar internationale maatstaven onbenullige Noord-Korea zich op als een kikker en roept: “Hou met tegen of ik bega ongelukken!”

Tot nu toe zijn die ongelukken nog nooit gebeurd, en bekoelde alles telkens weer zonder veel blazen. Iedereen die de situatie volgt is het er immers over eens dat Noord-Korea geen oorlog wil, maar alleen op een nogal bizarre manier respect wil afdwingen.

Maar deze keer is het anders om twee redenen. Ten eerste blijkt Noord-Korea verder gevorderd met zijn kernwapenprogramma dan de wereld dacht, en lijkt het er nu echt op dat het de VS kan bereiken met een kernraket. Ten tweede zit er in het Witte Huis de meest onberekenbare president ooit.

Hoewel Donald Trump in Syrië heeft laten zien dat hij wel degelijk beheerst kan optreden, blijft toch iedereen zich angstig afvragen of hij zijn koelbloedigheid kan bewaren bij het niet ophoudende getreiter vanuit Pyongyang. Ook de Amerikanen zijn daar niet gerust in, zo blijkt uit een peiling. 61 procent van Trumps landgenoten twijfelt of de president de capaciteiten heeft om een nucleaire crisis rond Noord-Korea onder controle te houden.

De dreiging van Noord-Korea om de Amerikaanse basis van Guam te beschieten met de boodschap dat de raketten niets zullen raken, is dan ook te interpreteren als een rechtstreekse test van de zenuwen van Trump. Zal hij in staat zijn een daad van agressie zonder concreet gevolg van het kleine Noord-Korea te beantwoorden met de beheersing die van een Amerikaans president verwacht mag worden? De wereld is er niet gerust in.