Wen Mukubu nieuwe aanvoerder

Eén ding is er niet veranderd voor Hubo Limburg United in het post-Brian Lynch-tijdperk. De Limburgse eersteklasser moest net als de vorige seizoenen op zoek naar een bijna volledig nieuwe ploeg. Naast coach Ronny McCollum en assistent Thomas Roijakkers zijn er liefst negen nieuwe gezichten. Daarvan waren er woensdag en donderdag slechts zes op de eerste trainingen. “Jordan Heath moest afgelopen weekend naar een trouw en is deze morgen (donderdag, nvdr) in Amsterdam geland. Hij had nood aan slaap. Tate Unruh huwt op 19 augustus en landt op 22 augustus. Matt Bingaya is een ander probleem. Hij heeft nog altijd geen paspoort. Als dat morgen (vrijdag) niet in orde is, gaan we met de sportieve staf en voorzitter Maarten Bostyn samenzitten om te beslissen of we zijn contract verbreken of dat we nog wat afwachten”, licht sportief manager Odell Hodge toe. Opvallend is wel dat de meeste spelers een contract hebben voor twee seizoenen. Enkel Heath, Unruh, Monaghan en Dixon tekenden voor één seizoen. Wen Mukubu volgt Hans Vanwijn (naar Antwerp Giants) op als kapitein. “Een logische keuze. Hij is de meest ervaren speler”, aldus Hodge.