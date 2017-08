Dylan Teuns moet dringend een architect in de arm nemen. Waarom? Wel, zijn trofeeënkamer is te klein geworden. De Halenaar greep gisteren in het Noorse Narvik zijn vierde ritzege in drie weken. Teuns gaat na de eerste (regenachtige) etappe ook meteen aan de leiding in de vierdaagse Arctic Race of Norway. “Maar het is te vroeg om al aan de eindzege te denken”, aldus de Limburger.