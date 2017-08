Belgische appeloogst zeer hard getroffen door late voorjaarsvorst

De eerste oogstramingen voor het seizoen 2017-2018 vertonen lagere oogstverwachtingen voor appelen en peren. Ten opzichte van vorig jaar zullen er in België 68 procent minder appelen en 7 procent minder peren geoogst worden. De lagere opbrengsten zijn vooral te wijten aan de ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar, met als dieptepunt de nachtvorst in april en de extreem warme en droge periode die daar opvolgde. Deze oogstramingen werden samengesteld door de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met Boerenbond, het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de veilingen.