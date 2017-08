Het is geen gewone week geweest voor de bewoners van zorginstelling Laekerveld in Houthalen-Helchteren. Vier jongedames kwamen er deze week ‘op kamp’ en organiseerden activiteiten voor de bewoners met een niet-aangeboren hersenletsel. “Een groot verschil met doorsnee week, want dan is er eigenlijk veel minder tijd voor een animatieprogramma. Laat staan voor een feestje”, klinkt het.