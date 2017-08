Armani komt naar Hasselt

Hasselt Op het kruispunt van de Demerstraat, Minderbroederstraat en Paardsdemerstraat in Hasselt openen dezer dagen vier nieuwe handelszaken. Een van die zaken is Armani Exchange, de meer betaalbare keten van het Italiaanse modehuis Armani die hiermee een eerste vestiging in België heeft. Ook opvallend, maar van een andere orde is de Sweet Little Bakery, die het hele jaar door smoutebollen en andere zoete kermisspecialiteiten aanbiedt. Schepen van Lokale Economie Tom Vandeput (CD&V) is erg opgetogen met de nieuwe ontwikkelingen. “Het geeft de verdere opwaardering van deze buurt aan. Als straks ook het Belgacom-gebouw nog een nieuwe invulling krijgt is dit stadsdeel helemaal vertrokken.”