Oorlog om Winterland

DIEPENBEEK De Stad Hasselt is gedagvaard door de Nederlandse kermis- en evenementenorganisator René Duursma omdat volgens hem de Europese aanbestedingsregels zijn overtreden bij de aanbesteding van het nieuwe contract van Winterland Hasselt, een organisatie van de Belgische Nederlander Maurice Schoenmaeckers. Duursma en Schoenmaeckers vechten ook een oorlog uit in Maastricht over het plaatselijke winterevenement. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse krant Dagblad De Limburger.