Diepenbeek Een dag na de gruwelijke onthoofding van Ludmila Zwierzewicz (60) door haar zoon Bartosz Z. (35) blijft haar Diepenbeekse partner zich afvragen of dit drama niet had kunnen worden vermeden. “Hoe gek moet je in België zijn voordat je wordt geïnterneerd, of op zijn minst grondig wordt opgevolgd”, zucht Dirk. “Bij mijn weten kreeg Bartosz na zijn gedwongen opname in 2016 geen enkele medische begeleiding meer. Dat kan toch niet?”