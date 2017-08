Eindelijk: de roodharige emoji’s komen eraan

Goed nieuws voor alle roodharige lezers, want binnenkort kunnen ook jullie zelfportretten in de vorm van emoji’s versturen. Emojipedia heeft zonet aangekondigd dat de ‘ginger emoji’s’ in 2018 al zullen verschijnen.

Slechts twee procent van de bevolking heeft rood haar en dat was voor ontwikkelaars niet genoeg om een emoji aan te wijden. Tot nu, want in 2018 zou de eerste emoji met rood haar op de wereld worden losgelaten. Emojipedia publiceerde een lijst met 67 nieuwe emoji’s en ten minste één van hen kreeg een rood kapsel, namelijk een vrouw met rode bob. Voor de mannen is het dus nog even wachten op een emoji van hun evenbeeld.