Riemst verbiedt zwaar transport naar windmolenproject Herderen

Riemst - De gemeente Riemst laat geen zwaar verkeer meer toe op de ruilverkavelingswegen naar de site in Herderen en Grote Spouwen waar windmolenbouwer Limburg Win(d)t drie turbines gepland heeft. Daardoor komt de bouw van de windmolens in het gedrang. Limburg Win(d)t dreigt met een schadeclaim als het verbod niet snel wordt opgeheven.

