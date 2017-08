Aimé Anthuenis vergelijkt Obbi met Souleymane Oulare

Precies een half jaar was Obbi Oulare, toen hij in juli 1996 met de rest van de familie van Waregem naar Genk verhuisde. Pa Souleymane volgde zijn ex-trainer Aimé Anthuenis naar de Limburgse fusieclub, waarmee hij de beker én de landstitel zou winnen en Profvoetballer van het Jaar zou worden. Zondag staan de schijnwerpers op Obbi, die drie jaar geleden uitgerekend in Genk op het hoogste debuteerde met Club Brugge en nu met Antwerp de scalp van Racing wil. Het uitgelezen moment om Aimé Anthuenis de treffende gelijkenissen tussen vader en zoon uit de doeken te laten doen.