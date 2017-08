Vader Borlée wil snel duidelijkheid: “Gebrek aan steun zit me een beetje dwars”

Trainer Jacques Borlée hoopt dit weekend in Londen met de Belgian Tornados te schitteren op de 4x400 meter, maar de coach is ook al bezig met zijn toekomst na het WK atletiek. “Ik wil dan in alle rust kunnen werken en me alleen bekommeren over mijn atleten”, verklaarde Borlée, die aan het hoofd van de estafetteploeg nog een overeenkomst heeft tot het einde van het jaar, en zonet ook de samenstelling en startvolgorde van zijn viertal heeft bekendgemaakt.

Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden en Kevin Borlée moeten België zaterdag in die volgorde naar de finale lopen. Al is Kevin Borlée nog steeds onzeker met een buikgriepvirus. "De situatie van Kevin is verre van ideaal", gaf vader Borlée toe. "Hij heeft donderdagochtend getraind, maar voelde zich helemaal niet goed. Ik zal op het laatste moment een beslissing nemen, maar heb er een goed oog op, net als de dokter. Als hij volledig herstelt, presteert Kevin misschien sterker dan ooit."

Toch heeft Jacques Borlée een plan B klaar. "Als Kevin niet loopt, zal Julien Watrin zijn plek innemen", vertelde de trainer. "Geen probleem want we hebben het sterkste team dat ik ooit getraind heb. We kunnen in Londen het Belgische record (2:58.52) breken. De concurrentie op dit WK is wel niet min. Ons eerste doel is daarom een plaats in de finale."

Contractverlenging?

Borlée verlengde eind mei zijn contract bij de Franstalige atletiekliga (LBFA). Opvallend, daar waar de coach in het verleden verbintenissen afsloot van meerdere jaren, tekende hij nu slechts tot eind 2017. “Ze hebben me verteld dat er dan een evaluatie van mijn werk volgt”, reageerde Borlée. “Het zit me een beetje dwars dat ik niet altijd de volle steun van mijn federatie geniet. Ik wil geen conflicten, maar enkel kalmte zodat ik me volledig kan toeleggen op mijn atleten. Ik hoopte op een contract tot de Spelen van 2020 in Tokio, maar dat zat er niet in. Ik moet me misschien voorbereiden op een mogelijk einde van de samenwerking.”

Voor LBFA-voorzitter Thomas Lefebvre is het nog lang niet zo ver. Hij zet zelfs de deur open voor een contractverlenging van Borlée. “Als we naar de resultaten kijken is het erg waarschijnlijk dat Jacques Borlée een nieuw contract zal krijgen”, vertelde Lefebvre. “Maar ik beslis uiteraard niet alleen. Het is natuurlijk zo dat we, als we hem een overeenkomst tot 2020 aangaan, bepaalde garanties willen hebben. Het is dus mogelijk dat we voor een contract kiezen dat verbonden is aan sportieve resultaten, net zoals de atleten dat hebben. Maar hierover zitten we later samen. Ik heb er alvast vertrouwen in dat Jacques bij ons blijft.”