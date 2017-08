Driedaagse De Panne-Koksijde wordt tweedaagse (voor mannen én vrouwen)

In 2018 zal de Driedaagse De Panne-Koksijde plaats hebben in de week na Milaan-Sanremo en dus niet meer net voor de Ronde van Vlaanderen. Bovendien wordt de driedaagse een tweedaagse voor mannen en vrouwen elite. De vrouwenwedstrijd op donderdag 22 maart zal het WorldTour-label krijgen. De mannentweedaagse krijgt die opwaardering wellicht pas in 2019.

“We zijn nog volop aan het werken en schaven aan ons compleet nieuwe concept”, stelt persverantwoordelijke van Panne Sportief, Johan Van Hecke. “De benaming Driedaagse De Panne blijft zeker behouden. Dinsdag 20 maart zal er een ‘Sprint Challenge’ zijn. Dat wordt een eerder korte etappe met diverse tussensprinten. We organiseren die dag niet alleen de wedstrijd voor mannen maar ook voor vrouwen. Voor de mannen wordt het de eerste dag van onze tweedaagse onder het label 2.BC. Voor de vrouwen is dat een wedstrijd op de nationale kalender, aangezien alleen donderdag onder de noemer WorldTour gekoerst wordt.”

“Woensdag vindt er een lange rit plaats voor de mannen elite. Het parkoers wordt nog uitgetekend, hetzelfde geldt ook voor onze WorldTourkoers voor vrouwen daags nadien. Er ligt nog veel werk op de plank, maar dat is voor ons comité geen enkel probleem. Na al die jaren hebben we wel voldoende ervaring om alles in de juiste banen te leiden. Het zal wel wennen zijn na al die jaren geen echte Driedaagse De Panne meer te hebben, maar we zetten nu ook in op het vrouwenwielrennen en daarop hebben wij al heel wat positieve reacties ontvangen. Met onze mannenwedstrijd willen we eveneens naar het niveau van de WorldTour doorgroeien.”