Na Theuns wint vandaag ook Teuns: Belg zet zegereeks voort in Noorwegen

Dylan Teuns blijft de zeges aan elkaar rijven. De talentrijke renner van BMC heeft donderdag de openingsetappe van de Arctic Race (2.BC) in Noorwegen op zijn palmares gezet. Na een etappe over 156,5 kilometer tussen Engenes en Narvik klopte hij de Noor August Jensen en de Italiaan Andrea Pasqualon (Wanty Groupe-Gobert) in de spurt.

De 25-jarige Teuns is meteen ook de eerste leider van de vierdaagse in Noorwegen. Met Olivier Pardini (4e) en Eliot Lietaer (8e) stonden nog twee Belgen in de top tien van de daguitslag.

Voor Teuns is het zijn vierde ritzege in minder dan drie weken tijd. Eerder won hij twee etappes in de Ronde van Wallonië en een rit in de Ronde van Polen. De Limburger kaapte ook de eindzege weg in beide rittenkoersen.

Eerder op de dag was er ook al een ritzege voor Edward Theuns in de Binckbank Tour.