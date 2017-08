Jakub Brabec op zijn hoede voor Antwerp: “Het zal er vurig aan toegaan”

KRC Genk trekt zondagnamiddag naar de Bosuil. Daar geeft blauw-wit promovendus Antwerp partij. De oudste club van het land pakte knap 4 op 6 tegen Anderlecht en AA Gent en zit dus boordevol vertrouwen. “We zullen 90 minuten lang 100 procent geconcentreerd moeten zijn”, zegt Genk-verdediger Jakub Brabec aan KRC Genk TV.

Racing kende niet de competitiestart waarop werd gehoopt. De ambitieuze Limburgers lieten op de openingsspeeldag in eigen huis punten liggen tegen Waasland-Beveren (3-3) en leden vorige week een pijnlijke nederlaag op het veld van Standard (2-1).

“Onze eerste helft tegen Standard was goed”, aldus Brabec. “In de tweede helft liep het echter helemaal fout. We begonnen slecht en slikten snel een tegendoelpunt. Na die goal werden ze opgezweept door hun fans. We kwamen onder druk en het ging niet zoals we hadden gewild.”

Door het verlies in Luik staat Genk nu twaalfde, met één puntje. “Dat is niet genoeg”, beseft Brabec. “We zullen nog veel punten moeten halen. Te beginnen zondag in Antwerp. We moeten weer alles geven. Ik ken Antwerp niet zo goed, maar hoorde wel al veel over hun fans en de sfeer ginds. Het zal er vurig aan toegaan. Ik kijk ernaar uit. We moeten 90 minuten lang geconcentreerd zijn.”