Facebook gaat rechtstreekse concurrentie aan met uw tv en YouTube

Met de uitrol van ‘Facebook Watch’ wil de social media-gigant rechtstreeks de concurrentie aangaan met YouTube en zelfs traditionele tv dankzij een aantal eigen ‘shows’. Momenteel is de dienst enkel beschikbaar voor een kleine groep testers in de VS.

Watch is een nieuwe functie van Facebook die gebruikers meer video’s moet doen bekijken: video’s buiten hun ‘newsfeed’ en op een iets meer gestroomlijnde wijze. De bedoeling is dat gebruikers nog meer tijd gaan slijten op de site door hen video’s op een dienblad te presenteren à la Netflix of YouTube, meer dus dan de grappige video’s die je vrienden en gelikete pagina’s delen.

Ook zal de functie de video’s categoriseren als “most talked about”, “made people laugh” en andere. Op basis va Watch aanbevelingen doen om gebruikers nieuwe video’s voor te schotelen.

Het bedrijf is ambitieus wil met echte ‘shows’ een volwaardig videoplatform worden dat kan concurreren met uw televisie en andere videoplatformen. Zogenaamde ‘Watch content’ zal op termijn enkel door externe partners geproduceerd en gefinancierd worden, maar om het platform een duwtje in de rug te geven heeft Facebook een aantal creators gefinancierd om video’s te maken. Op termijn is het wel de bedoeling dat deze zelfbedruipend worden dankzij advertentie-inkomsten.

Vorig jaar lanceerde Facebook al een aparte video-tab voor gebruikers in de VS, Watch is volgens het bedrijf een logische uitbreiding. Wanneer Watch beschikbaar zal zijn in de Benelux is niet duidelijk.