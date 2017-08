Dit hebben alle mensen met blauwe ogen gemeen

Iedereen met blauwe ogen heeft één iets bijzonders met elkaar gemeen. Ze zijn namelijk allemaal met elkaar verwant, hoe ongelooflijk dat ook mag klinken. Ze stammen immers stuk voor stuk af van één Europeaan die zo'n 6.000 tot 10.000 jaar geleden op aarde leefde.

De mensen die onze aarde oorspronkelijk bevolkten, hadden allemaal bruine ogen. Wetenschappers konden tot op heden moeilijk verklaren waarom er plots mensen opdoken met blauwe ogen, maar dat mysterie lijkt nu opgelost. Er werd recent immers een genmutatie ontdekt dat ervoor zorgt dat het bruine pigment in het oog uitgeschakeld wordt. Daarom gaan wetenschappers er dan ook van uit dat een dergelijke mutatie zich zo'n 6.000 tot 10.000 jaar geleden voor het eerst heeft voorgedaan toen Europeanen naar Afrika begonnen te emigreren.

Deze stelling veronderstelt dat iedereen met blauwe ogen afstamt van die éne blauwogige Europeaan. Bovendien heeft ook iedereen met blauwe ogen dezelfde mutatie ondergaan, wat door de wetenschappers opnieuw als onweerlegbaar bewijs wordt aanzien voor de aanname dat iedereen aan elkaar verwant is. De identiteit van de allereerste Europeaan met blauwe ogen is niet gekend. Het allereerste skelet met blauwe ogen werd 7.000 jaar geleden in Spanje ontdekt.