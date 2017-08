Waarom geen 200 euro borg op een festivalcamping? Ruim je rommel op en je krijgt je geld terug

Hasselt -

Pukkelpop pakt dit jaar, in samenwerking met UCLL, uit met een ludieke sensibiliseringsactie om campingafval tegen te gaan. Ieder jaar worden verschillende festivalcampings herschapen in een ware vuilnisbelt waar zelfs eenmalig gebruikte tentjes niet mee naar huis genomen worden. Je kan, als je je tent mee naar huis neemt 4 combitickets winnen. “Onvoldoende” reageert Patrick R. “waarom laten we niet iedereen borg betalen voor zijn kampeerplekje? Laat je tent achter en je bent je borg kwijt.”