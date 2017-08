Dit is het beste moment om seks te hebben

Een Brits bedrijf zocht uit wat de beste momenten zijn om te slapen, om alcohol te consumeren, om te eten, om zware arbeid te verrichten, om de liefde te bedrijven …

Het bedrijf Forza Supplements, dat voedingssupplementen produceert, dokterde uit welke momenten van de dag het best geschikt zijn om allerhande verschillende activiteiten uit te voeren. Het slaagde erin om een nauwkeurig uurrooster op te stellen met specifieke tijdstippen die als het meest optimaal gelden voor bepaalde taken door aandachtig de lichaamsklok van duizend testpersonen te bestuderen.

Een overzicht van hun onderzoeksresultaten:

7u30: het beste tijdstip voor seks, gemiddeld zo’n 45 minuten na het ontwaken. Net na de goede nachtrust is je energiepeil immers het meest optimaal.



7u15: het beste tijdstip voor het ontbijt, vooral als je je gewicht stabiel wenst te houden.



9u45: het beste tijdstip voor zware mentale inspanningen. Zo’n drie uur na het ontwaken is de concentratie het hoogst.



10u45: het beste tijdstip voor een kleine pauze. Eén uurtje later stijgt het stresslevel tot op zijn hoogste niveau, vooral in het begin van de week wanneer de werklast het hoogst is.



12u15: beste tijdstip voor de lunch, vooral als je je gewicht stabiel wenst te houden.



15u30: beste tijdstip voor een snack, wanneer je een kleine dip ervaart.



18u: het beste tijdstip voor het diner, vooral als je je gewicht stabiel wenst te houden.



18u10: het beste tijdstip voor een glaasje alcohol, gemiddeld zo’n vier uur voor je naar bed gaat. Zo blijft er voldoende tijd over voor de lever om de alcohol af te breken.



22u10: het beste tijdstip om te gaan slapen. Zo wordt er rekening gehouden met een tijdspanne van twintig minuten voor je inslaapt en nogmaals negentig minuten voor je in je diepste slaap terecht komt, wat voor middernacht zou moeten plaatsvinden.

Hoewel de lichaamsklok van het merendeel van de mensen min of meer gelijk loopt, zijn sommigen onder ons bij voorkeur geen al te vroege vogels. De onderzoekers geven aan dat wie later opstaat het uurrooster gewoon eenvoudigweg kan aanpassen. Sta je bijvoorbeeld één uurtje later op, dan schuif je het volledige takenpakket op het uurrooster met een uurtje op.