Beyhan kookt: aardappelpizza

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze een overheerlijke aardappelpizza klaar. Smakelijk!

Ingrediënten: 3 aardappelen (geraspt 500 gram), 1 ei, 1 eetlepel bloem, 1 koffielepel zout, handvol fijngesneden champignons, 50 ml tomatenpuree (passata), 1 koffielepel geconcentreerde tomatenpuree, geraspte kaas of 1 bolletje mozzarella, 1 theelepel oregano, scheutje olijfolie.

Bereiding:

De bodem



- Schil de aardappelen en rasp ze fijn.

- Meng de geraspte aardappelen met het ei en de bloem (in plaats van bloem kan je ook een handvol geraspte kaas gebruiken).

- Voeg zout toe en meng alles goed.

- Leg bakpapier op de bakplaat. Plaats er de bakring (23-25cm) op en bestrijk met een scheutje olijfolie (kan ook zonder bakring als je zelf een mooie ronde vorm kan maken)

- Schep de aardappelen in de bakring en verdeel het gelijkmatig. Zorg dat de bodem ongeveer halve tot een centimeter dik is.

- Bak de bodem ongeveer 15 minuten op 200° in de oven tot de bodem wat gaar is.



De tomatensaus



- Haal de pizzabodem uit de oven.

- Meng de tomatenpuree (passata) en geconcentreerd tomatenpuree met de gedroogde oregano en het zout.

- Strijk de saus met een lepel uit over de pizzabodem.



De afwerking



- Verdeel de geraspte kaas over de pizza en doe hetzelfde met de champignons, die je in fijne schijfjes snijdt. Beleg vervolgens met paprika schijfjes.

- Laat de kaas goed smelten (ongeveer 15 min. in de oven).

Smakelijk!