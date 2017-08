Luxemerk Gucci sleept bekende modeketen voor de rechter

De Amerikaanse kledingketen Forever21 mag binnenkort aan een rechter uitleggen waarom een deel van hun kleding wel erg goed lijkt op ontwerpen van het Italiaanse modehuis Gucci.

Dat kledingketens goed kijken naar de collecties van de grote modehuizen en daarbij de kunst van het imiteren steeds beter onder de knie krijgen, is geen geheim. Maar volgens Gucci ging Forever21 te ver door hun meest kenmerkende details te kopiëren, namelijk de blauw-rood-blauw en groen-rood-groene streep, waardoor het nu tot een rechtszaak komt in Californië.

De Italianen verwijten de kledingketen onder meer oneerlijke concurrentie door hun kopieergedrag, omdat de kleding van de keten in veelvoud wordt geproduceerd tegen aanzienlijk goedkopere prijzen. Het modehuis dat momenteel wordt geleid door Alessandro Michele wenst ook niet geassocieerd te worden met de lage kwaliteit van de kleding.

Forever21 tekende eerder al bezwaar aan tegen de eis van Gucci om de kledingstukken uit de handel te nemen, en gebruikte op zijn beurt het juridische systeem om zich te beschermen tegen de aanklacht van Gucci. Zij menen dat het modehuis niet het alleenrecht hebben op de eerdergenoemde kleurencombinaties. ‘De gekozen combinatie van strepen of kleurbanden op onze kleding is decoratief en heeft een esthetische functie’, klinkt het.

‘De Amerikaanse afdeling van Gucci komt nu met tegenvorderingen omdat Forever21 een van onze best gekende details heeft gekopieerd’, zo staat in de officiële aanklacht waarover Business of Fashion bericht. ‘Bovendien is de juridische aanval van Forever21, net zoals zijn bedrijfsmodel, gebaseerd op het ondermijnen van de bescherming van een handelsmerk, iets wat voor ons label van groot belang is.’

Just in: @gucci is ramping up its legal battle with @Forever21. https://t.co/L1Jci3OOTO — Business of Fashion (@BoF) August 8, 2017

Forever21 werd eerder ook al beticht van plagiaat, onder meer door Puma, dat met Kering hetzelfde moederbedrijf deelt als Gucci. Ook Adidas heeft nog een rechtszaak lopen tegen de kledingketen. Forever21 had enige tijd ook twee vestigingen in ons land, in Antwerpen en Brussel, maar die werden in 2014 overgenomen door Primark.