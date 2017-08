Bieke Ilegems neemt het op voor Pascale Naessens en zet Jeroen Meus op zijn plaats

Begin deze week was Jeroen Meus heel duidelijk: “Plots eten we massaal quinoa en bessen. "Het stoort me dat mensen die hele gezondheidshype zo slaafs volgen. Kuddegedrag” , zei hij in Dag Allemaal als een sneer naar Pascale Naessens en Sandra Bekkari. Nu neemt presentatrice en schrijfster Bieke Ilegems, die bijna een eigen kookboek klaar heeft, het op voor de dames.

“Terwijl ik van mijn uitgever enkele correcties doorgestuurd krijg op de recepten die ik heb uitgewerkt voor mijn boek, moet er me iets van het hart. Over Eten. Sinds wanneer geeft een diploma of titel je alleenrecht om je passie en kennis over eten te delen? Of exclusiviteit op credibiliteit om dat te doen? ”, begint Bieke Ilegems haar relaas op Facebook. Opvallend: tv-maker Paul Jambers en levenspartner van Pascale Naessens is getagd.

“Einstein werd als een mentaal gehandicapt kind beschouwd en van school gezwierd: zullen we die hele relativiteitstheorie dan maar relativeren? Zijn prille bedrijfje in elektriciteit had het moeilijk om op te boksen tegen de ‘grote jongens’ als Siemens, die beweerden de enige waarheid in pacht te hebben. Maar hij bleef koppig doorzetten. Veel geniale uitvindingen en ideeën uit de geschiedenis kregen eerst een heleboel shit over zich heen, werden beschimpt en belachelijk gemaakt, totdat het tij keerde en uiteindelijk -al was het soms schoorvoetend- de loftrompetten bovengehaald werden”, voegt ze eraan toe.

"Geld boven gezondheid"

“Jeroen Meus is zonder enige twijfel een bijzonder begenadigd chef en een goeie tv-maker. Ik smul van zijn programma’s en ja, ook van zijn gerechten. Maar waarom zou koken met boter, patatten en rijkelijk romige sauzen hoger op de culinaire en geloofwaardigheidsladder moeten staan dan de quinoa, de bessen en de avocado’s van Naessens en Bekari ? In mijn ogen valt het niet te ontkennen dat Pascale een hele beweging op gang heeft gebracht en mensen ervan bewust heeft gemaakt dat wat je eet een grote impact heeft op je gezondheid en je welzijn. Ze leerde ons allemaal dat eten meer kan zijn dan alleen maar lekker. Dat lekker én gezond kunnen samengaan. Dat onze klassieke voedingsdriehoek misschien hier en daar wat bijgestuurd zou moeten worden, hoewel melk- en broodbonzen dat natuurlijk niet graag horen. Geld boven gezondheid”, staat er nog.

"Gepassioneerde keukenklungelaar"

“Er zijn nu eenmaal mensen nodig die hun nek durven uitsteken en het riskeren de crème brûlées en de wursten naar hun hoofd geslingerd te krijgen. Want in de opleiding van artsen is het ver zoeken naar een uurtje les over het belang van voeding voor je gezondheid, hoewel Hippocrates dat 2.500 jaar geleden al doorhad. Bij ons komt het inzicht duidelijk wat trager en met veel weerstand. Ik wil hier wijsneus noch wetenschapper uithangen, en zeker geen chef, hoogstens de gepassioneerde keukenklungelaar. Mag dat alstublieft ? Of moet ik daar vooral over zwijgen ?”, vraagt de brunette zich af voor ze even duidelijk zegt wie ze is.

"Klaar om klappen te incesseren"

“Ik ben gewoon een ouder meisje op zoek naar schoonheid, geluk en gezondheid. Daar schrijf ik een boek over. Dat durf ik zelfs te doen zonder dat ik kan zwaaien met een fancy schrijversdiploma. Ik waag het zelfs enkele gerechten in mijn boek op te nemen. Een paar maar. Ook met quinoa en rode biet en zo. En vooral veel avocado. Omdat ik dat gewoon lekker vind en omdat ik me er goed bij voel. Niet meer, niet minder. Zonder oordeel. Zonder een andere visie te veroordelen. Ik verschuil me dus moedig mee achter de brede rug van Pascale Naessens, klaar om de klap van Jeroen’s houten lepel op te vangen. Ik weet het niet zeker, maar als ik me niet vergis heeft Pascale zelfs een opleiding tot chef gevolgd, in alle stilte, lang voordat ze haar gezonde keuken durfde te delen met Vlaanderen. En de V.S. En China. En weldra wellicht de rest van de wereld. Als Vlaanderen haar te veel heeft uitgespuwd”, besluit ze haar opinie die ook Pascale Naessens op haar Facebook-pagina heeft gedeeld. "Dit bericht wil ik toch wel even delen. Moedige en mooie woorden van Bieke Ilegems", schreef ze erbij.