Koppel aangehouden op verdenking van inbraak in Wellen

Wellen -

Afgelopen vrijdag werd een 26-jarige Wellenaar en diens 31-jarige vriendin uit Diepenbeek gearresteerd door de Interventiedienst van de PZ Kanton Borgloon.

Het koppel werd gearresteerd nadat er in de ouderlijke woning van de jongeman een huiszoeking had plaatsgevonden. Aanleiding was de inbraak in een woning gelegen in de Kleinaartstraat in Wellen.