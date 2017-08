Hees krijgt extra huizen en vernieuwd parochiecentrum

Bilzen - In Hees staan grote werken voor de deur. De dorpskern rond de kerk wordt uitgebreid en het parochiecentrum gerenoveerd. “Er komen twaalf huizen”, verduidelijkt burgemeester Frieda Brepoels (N-VA). De kerkfabriek van het dorp springt mee op de kar om parochiecentrum Het Heesterhof te renoveren en een heel nieuw elan te geven. “We hopen volgend jaar nog van start te kunnen gaan”, stelt secretaris Gert Vranken.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan rond de dorpskern van Hees is na de goedkeuring van de gemeenteraad nu in openbaar onderzoek. “We willen leefbare woonkernen in onze deelgemeentes. Hier in Hees doet zich ...