Heusden-Zolder - Vrijdag moet de geurhinder van asfaltbedrijf APL in Heusden-Zolder weg zijn. Dat is woensdag gezegd op een vergadering met de buren, milieu-inspectie, APL en de gemeente. “Vandaag (woensdag) zijn de sproeiers geplaatst en donderdag worden ze afgesteld”, zei schepen Lode Schops na afloop van het overleg.

“Dit wil zeggen dat vanaf vrijdag de geurhinder volledig zal verdwijnen. Dit is toch wat we hopen. We hebben er een enorm vertrouwen in omdat het aangestelde ...