Wildcrossers vernielen akkers in Horpmaal

Heers -

Wildcrossers hebben voor enkele duizenden euro’s schade aangericht op akkervelden van landbouwers in Horpmaal. Vermoedelijk gaat het om deelnemers aan de rallycross in Vechmaal van afgelopen weekend. De landbouwers zijn niet te spreken over de feiten. “Wij zijn niet tegen de rally, maar ons werk van een heel jaar wordt hier in enkele minuten vernield”, zegt Johan Hannosset.