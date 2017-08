Mama stelt één vraag over de zonsverduistering, maar maakt zich onsterfelijk belachelijk

Op 21 augustus vindt een totale zonsverduistering plaats die vooral in de Verenigde Staten zichtbaar zal zijn. De zonsverduistering doet achtereenvolgens veertien staten van Amerika aan en her en der worden evenementen georganiseerd door verenigingen en musea. Eén mama mocht alvast op heel wat gelach rekenen omdat ze daarover een wel erg domme vraag stelde.

Het Perot Museum, een museum voor natuur en wetenschap in de staat Texas, organiseert op maandag 21 augustus een ‘Solar Eclipse Party’ van 12u00 tot 14u00, de periode waarin de zoneclips er zichtbaar is. Op 21 augustus is in Texas de zomervakantie al afgelopen, wat een kritische mama tot een hilarische uitspraak aanzette.

Foto: Facebook

“De meeste kinderen moeten naar school die dag. Kunnen jullie dit verplaatsen?”

De reactie lokte heel wat verbazing uit bij andere surfers, die niet wisten wat ze lazen. “Vroeg deze vrouw nu net of we de zon kunnen verplaatsen?”

Gelukkig was er ook iemand die keurig antwoordde en meteen een nieuwe datum voorstelde. “Ik kan de eclips verplaatsen naar 8 april 2024 (de datum van de volgende totale zonsverduistering, red.), maar meer kan ik echt niet doen. Sorry voor het ongemak.”