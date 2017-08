Limburgse bouw vindt weg naar ingroeibaan

Hasselt -

Sinds de start van de zogenoemde bouwingroeibaan begin vorig jaar zijn er in Limburg al 163 jongeren via deze formule aan een job geraakt. Dat blijkt uit cijfers van Confederatie Bouw Limburg en Constructiv Limburg, het opleidingscentrum voor de bouw. “De bouwingroeibaan is het instrument bij uitstek om jongeren aan het werk te helpen in de bouw”, vindt gedelegeerd bestuurder Chris Slaets.