Experts waarschuwen voor nieuw “gezonder” alternatief voor sigaretten

De tabak wordt niet verbrand, maar opgewarmd en is dus “gezonder” dan sigaretten. Dat is de boodschap waarmee tabaksproducent Philip Morris in verschillende Europese landen de zogenoemde ‘IQOS heatstick’ geïntroduceerd heeft. Maar volgens het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziekte­preventie (Vigez) en verschillende verenigingen die zich inzetten tegen kanker en tuberculose, klopt dat niet. In een brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block waarschuwen ze dat er “bij het gebruik van de heatstick snel nicotine vrijkomt, waardoor die even verslavend is als gewone sigaretten”. “Een heatstick is ook in vijf minuten opgerookt, waardoor je snel de drang voelt om een volgende te roken.” De experten noemen de heatstick “een commerciële strategie om de tabakswetgeving te omzeilen”, en roepen op om hem te verbieden op de Belgische markt, tót onafhankelijke studies aantonen dat hij veilig is.