Kasteelheer ‘The Sky is the Limit’ moet het plots met een rijhuisje doen

Peter Van den Berge (47), de ondernemer uit het Vier-programma ‘The Sky is the Limit’ met een zwak voor Afrika, antiek en kastelen, is eind augustus in het Nederlandse programma ‘Steenrijk Straatarm’ te zien. Daarin ruilen bemiddelde gezinnen een week lang met minder welgestelden.

Vanaf 30 augustus krijgen ze ook in Nederland te maken met Peter Van den Berge, de ondernemer die zijn fortuin maakte met medische software en die met zijn gezin in een kasteel in Beveren-Waas woont. De kleurrijke kasteelheer doet mee aan Steenrijk Straatarm, een programma op SBS waarin gezinnen met een tegenovergesteld inkomen een week van woning en budget wisselen. Terwijl zijn kasteel werd ingenomen door een gezin van vijf, betrok Peter samen met zijn vrouw Faith en hun kinderen Raoul, Esme, Nora, ­Ronan en Emiel een rijhuis in midden-Nederland. “Eén week was lang genoeg”, zegt Van den Berge. “Alle respect voor die mensen, maar ik ben nogal op hygiëne gesteld. Huisdieren die over tafel lopen, daar hou ik niet zo van. Maar we hebben de handen uit de mouwen gestoken. Ik heb mezelf uit­genodigd bij de buren om te eten. Die schrokken even, want we waren met zeven. Bij die man kon je wél van de grond eten.”

Een smalle gang in plaats van een indrukwekkende inkomhal. De rijke ondernemer moet het met wat minder doen. Foto: rr

Geen goede wifi

Voor de ondernemer en zijn vrouw was het aanpassen, niet voor de kinderen: “Die maakten al meteen vriendjes. Ronan gedroeg zich als een echte tokkie (een roepnaam voor iemand die perfect bij de familie Flodder zou passen, nvdr.). Raoul is al achttien en sliep op een soort veldbed in de babykamer, maar vond het prima. Alleen Emiel had het even lastig, door de slechte kwaliteit van de wifi. (lacht) We waren hem bijna kwijt, hij was al de straat uit, terug op weg naar huis. Mijn oudste zoon en mijn schoonmoeder waren er niet bij. De oudste moest werken, en mijn schoonmoeder kan met haar gezondheid niet verhuizen. Zij zijn in het kasteel gebleven, in hun ­kamer.”

“Het andere gezin heeft zich netjes gedragen in ons kasteel. Ze vonden het heel vermoeiend, al dat rond­lopen. (lacht) Zelf heb ik dan weer geleerd dat je met weinig geld ook lekker kan koken en we als gezin een echte clan vormen.”