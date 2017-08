Bewolkte en wisselvallige dag in het verschiet

Brussel - Donderdag wordt een wisselvallige dag. Het is half- tot vaak zwaarbewolkt met her en der buien die mogelijk veel neerslag op korte tijd kunnen geven. Plaatselijk kan het ook onweren. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. Er staat eerst een zwakke veranderlijke wind, later uit noordoost. Over het noordwesten van het land wordt de wind matig. Dat meldt het KMI.

Vanavond kan er plaatselijk nog een (onweers)bui vallen. Later wordt het droger. In de nacht naar vrijdag is het meestal wisselend bewolkt en op een plaatselijke bui na droog. Er is kans op wat nevel of mist. De minima liggen tussen 9 en 15 graden en de wind is zwak uit noord tot noordwest.

Vrijdag is er over de zuidoostelijke landshelft en vooral dan in de Ardennen nog kans op enkele buien. Over het noordwestelijk deel van België blijft het overwegend droog en zijn er ook meer opklaringen. Het is vrij koel met maxima van 16 graden in de Hoge Venen tot 21 graden over het westen. Er waait een overwegend matige wind uit noordwest, krimpend naar west.

Zaterdag krijgen we veel wolken met perioden van regen of motregen. Later wordt het droger vanaf het westen. Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima rond 13 à 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in Vlaanderen.

Zondag blijft het in vele streken droog met wolkenvelden en soms opklaringen. Lokaal en hoofdzakelijk dan in Hoog-België blijven nog een paar buitjes mogelijk. Het wordt enkele graden zachter met maxima rond 21 graden.

Maandag verwacht het KMI droog weer met brede opklaringen. De maxima klimmen tot 25 graden. Dinsdag is het mogelijk eerst nog droog en warm, maar in de loop van de dag krijgen we buien met kans op onweer, bij maxima rond 25 graden in het centrum van het land.