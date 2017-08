Jonas De Roeck deze week nieuwe trainer van STVV?

Jonas De Roeck lijkt de nieuwe trainer van STVV te worden. De Roeck, die woensdag bij Berchem nog op de bank zat in een oefenpartij en de club vorig seizoen naar de titel loodste in de tweede amateurliga, beantwoordt volledig aan het profiel dat de Kanaries voor ogen hebben: jong, Belgisch en communicatief sterk.

Ervaring als coach heeft hij buiten zijn fraai avontuur bij de Antwerpse club niet, maar het feit dat hij erg hongerig is om zich te bewijzen weegt fors door.

“De interesse van STVV én nog een andere club is zeer concreet”, geeft de 37-jarige De Roeck toe. “Maar ik ben zeker niet de enige kandidaat. De komende dagen zal meer duidelijk worden, want het kan snel gaan in het voetbal. Ook in de andere richting trouwens. Daarom ben ik liever voorzichtig. De interesse uit eerste klasse komt sneller dan verwacht. Het bewijs voor het goede werk dat bij Berchem geleverd is.”

De Roeck zou ook assistent Kevin Van Haesendonck gepolst hebben om hem naar STVV te volgen. Al zal die het hulptrainerschap op Stayen sowieso moeten delen met Chris O’Loughlin. Zelfs als De Roeck deze week tekent, zal de Ier de partij tegen Standard leiden.

Opstapvergoeding

Bij Berchem houden ze rekening met het vertrek van De Roeck. Onlangs tekende de voormalige verdediger van onder meer Antwerp, Lierse en Germinal Beerschot op eigen vraag slechts bij voor één seizoen. De club stemde tegelijkertijd toe om zijn ambitieuze coach bij een mooie aanbieding niets in de weg te leggen, maar onderhandelde wel een opstapvergoeding. Die zal STVV dus moeten ophoesten als het De Roeck straks vastlegt.