Brussel“Het is de schuld van Nederland.” Dat was de boodschap van federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in de speciaal bijeengeroepen Kamercommissie over de eiercrisis. Het bewijs: in Nederland was al in november 2016 fipronil gevonden in eieren, blijkt uit een gelekte nota. Maar die informatie hebben de Nederlanders niet doorgespeeld aan België. “Ook op de klantenlijst van het betrokken Nederlandse bedrijf hebben we een maand moeten wachten. Eerder konden we in België niet controleren.”