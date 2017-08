Heupblessure blijft aanslepen bij Andy Murray

De Schot Andy Murray (ATP-1) heeft woensdag aangekondigd dat hij niet in actie zal komen op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati (Ohio). Murray sukkelt nog altijd met de heupblessure die hij vorige maand opliep op Wimbledon. Ook voor het Masters 1.000-toernooi van Montreal, dat momenteel aan de gang is, moest Murray verstek laten gaan.

“Spijtig genoeg zal ik in Cincinnati niet kunnen spelen, aangezien ik nog steeds aan mijn herstel aan het werken ben”, verklaarde Murray. “Ik speel er altijd graag en ik kijk ernaar uit om volgend jaar terug te keren. Ik blijf hard werken zodat ik aanwezig kan zijn in New York voor de US Open.”

Murray staat nog steeds eerste op de ATP-ranking, maar ziet zijn leiderspositie sterk in gevaar komen. Zowel Rafael Nadal (ATP-2) als Roger Federer (ATP-3) staan op het punt om opnieuw ‘s werelds nummer een te worden, afhankelijk van hun prestaties in Montreal.

Het toernooi van Cincinnati is de laatste grote test voor de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Murray pakte twee keer de titel in de Amerikaanse stad, in 2008 en 2011. .

(belga)