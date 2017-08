Eline Berings wil blessureleed vergeten in Londen

Eline Berings maakt acht jaar na haar laatste WK-deelname in Berlijn haar comeback in Londen. “Het voelt voor mij als een overwinning om hier te kunnen zijn”, vertelde Berings, die de afgelopen twee jaar meer dan haar lief was in de lappenmand lag.

Berings moest zowel in 2015 als in 2016 onder het mes met een gescheurde voorste kruisband van haar knie. Dat ze dus opnieuw op een WK staat, vormt een prestatie op zich. “Ik heb door mijn vervelende blessure veel moeilijke momenten beleefd”, vertelde Berings. “Een WK-deelname doet dan ook deugd. Ik voel dat ik stilaan toegroei naar de goede vorm en wil in Londen zo sterk mogelijk presteren.”

Over wat volgt na het WK heeft de 31-jarige Berings nog geen concrete plannen. “Ik weet dat mijn carrière niet eeuwig zal duren”, aldus de hordeloopster. “Ik zal niet deelnemen aan de Spelen in Tokio van 2020, ik denk niet dat mijn lichaam dat aankan. Ik bekijk het nu seizoen na seizoen.”

Berings zal vrijdag aantreden in de reeksen van de 100 meter horden.