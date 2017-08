“Mens is band met de natuur helemaal kwijt”

In 1912 lagen er plannen klaar om van Osa, in het Noorse Hardangerfjord, een stad van 50.000 mensen te maken. Op de bouw van wat tunnels en een cafeetje na is er echter nooit iets gebeurd. Tot Vlaming Robert Koesharto (58) er zes jaar geleden eigenhandig een basecamp begon uit te bouwen. Vandaag vormt het met zes yurts en verschillende unieke natuurfenomenen op een zakdoek de ideale locatie voor de finaledagen van Expeditie Noord.