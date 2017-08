“Middel tegen buxusmot bestaat, maar mag niet gebruikt worden”

Hasselt - De bacillus thuringiensis. Die bacterie is volgens kenners dé biologische oplossing tegen de rupsenplaag, die ondertussen quasi elke Limburgse buxus treft. Alleen mogen producten met die stof in België sinds 2013 niet meer verkocht worden voor particulier gebruik. “Belachelijk”, zeggen de kwekers, die de overheid vragen het verbod in te trekken. “Nu dreigt een inheemse plant te verdwijnen, tenzij mensen het product in Duitsland of online gaan kopen.”

Het grote voordeel van de bacillus thuringiensis, die terug te vinden is in producten met de merknaam Xentari, is dat het geen contactinsecticide is. Daardoor treft het geen insecten die zich per toeval ...