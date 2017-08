Italiaanse veldrijdster Arzuffi trekt naar Team Steylaerts

Brussel - Veldrijdster Alice Maria Arzuffi verdedigt vanaf 1 september de kleuren van Team Steylaerts. De 22-jarige talentvolle Italiaanse tekende een profcontract tot maart 2019, met een optie op een derde seizoen. “Ik ben trots om deel uit te maken van dit team”, vertelt Arzuffi in een persbericht van de ploeg.

Arzuffi was vorig seizoen een vaste waarde in de top tien van zowat iedere elitecross waar ze aan de start stond. In zeventien wedstrijden eindigde de Italiaanse vijftien keer bij de eerste tien. Uitschieters waren een derde plaats in de wereldbekermanche in het Duitse Zeven, een zilveren medaille op het Italiaans kampioenschap, vierde plaatsen in Namen en Ruddervoorde, een vijfde plek op het Europees kampioenschap en twee zeges in eigen land.

Na een erg constant seizoen is Arzuffi nu klaar voor een nieuw avontuur. “Ik ben erg blij met deze stap in mijn carrière. Ik zit al sinds mijn dertiende op de crossfiets en heb sindsdien alleen maar genoten. Ik ben trots om deel uit de maken van Team Steylaerts. Deze ploeg is exact wat ik nodig heb om verder te groeien. Ik krijg nu de kans om mij ten volle te ontwikkelen als veldrijdster.”

Vorig seizoen vloog Arzuffi iedere week van haar woonplaats Seregno naar de cross en terug. Maar dat verandert nu. “Ik zal tijdens het seizoen in Herentals wonen”, vertelt Arzuffi, die gezien haar jonge leeftijd geen overladen programma zal afwerken. “Maar de agenda zal toch stevig gevuld zijn. Ik rijd sowieso de volledige Superprestige, de Wereldbeker en een gedeelte van de DVV Trofee. De wereldbekers in de Verenigde Staten laat ik links liggen.”

Team Steylaerts zag eerder Maud Kaptheijns vertrekken naar Crelan-Charles, met Arzuffi krijgt het opnieuw een vrouw in haar rangen. Ook ploegleider Bart Wellens is erg blij met de komst van het Italiaanse talent. “Alice heeft vorig seizoen hele mooie dingen laten zien, waaronder een derde plaats in een wereldbekerwedstrijd. Ze heeft getoond dat ze erg veel talent heeft. En ze is nog jong, dus de progressiemarge is groot. Ik kijk er erg naar uit om met Alice samen te werken en ben er zeker van dat ze een aanwinst is voor de ploeg.” .

