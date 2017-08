Baptiste Planckaert komt niet meer aan de start van de BinckBank Tour

Ardooie - De 28-jarige Baptiste Planckaert (Katusha Alpecin) heeft de BinckBank Tour verlaten. Planckaert kneep de remmen dicht ter hoogte van de bevoorradingszone in Westrozebeke, na 106 kilometer in de derde etappe van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers.

“Planckaert heeft tijdens een val in de TRW een breukje opgelopen in de schouder. Daar ondervond hij nog te veel last van en noodgedwongen moest hij de strijd staken”, verduidelijkte Philippe Maertens, persverantwoordelijke van Katusha Alpecin.

Of Planckaert ook al een kruis mag maken over de Vuelta is nog onduidelijk. “We zullen de medische staf hierover laten beslissen, maar de kans bestaat wel dat de Ronde van Spanje net iets te vroeg komt voor Planckaert. We willen alvast geen te vroege conclusies trekken en volgen het op”, aldus Maertens.