Jurgen Van den Broeck verlaat Ronde van de Ain

Jurgen Van den Broeck haalt het einde niet van de Ronde van de Ain. De 34-jarige Antwerpenaar kwam dinsdag ten val tijdens de verkenning van de proloog en kwam niet meer aan de start van de eerste rit wegens pijn aan de linkerelleboog.

Van den Broeck startte na de verkenning nog in de proloog, waarin hij geen risico’s nam en op een 88e plek eindigde, op 26 seconden van winnaar Johan Le Bon. Woensdag starten zat er niet meer in. “Hij kon amper, of zelfs niet eens zijn stuur vasthouden”, verduidelijk persverantwoordelijke Ard Bierens van LottoNL-Jumbo. “Het had geen zin om te starten. Jurgen kwam ten val tijdens de opwarming van de tijdrit en bezeerde zijn linkerelleboog. Dezelfde elleboog waaraan hij ook een breukje opliep tijdens de Giro. Een breuk die veroorzaakt werd door een val vlak voor de slottijdrit in Milaan. Ook daar startte hij nadien nog in de tijdrit en reed hij die uit (hij werd 18e en eerste Belg). Onderzoek bracht een breukje in de elleboog aan het licht, waardoor hij lange tijd out was. Hij hervatte de competitie pas opnieuw in de Clasica San Sebastian eind juli, maar nu viel hij dus opnieuw op diezelfde elleboog en heeft hij pijn.”

Van den Broeck hangt na het seizoen zijn fiets aan de haak, een jaar vroeger dan zijn contract voorzag. Dat gebeurde na overleg met het team. Van den Broeck is ook niet van de partij in de Vuelta om kopman Steven Kruiswijk te steunen, hij trouwt op 2 september met zijn vriendin Joke Peeters