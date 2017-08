PROGRAMMA WK ATLETIEK. Van Niekerk heeft afspraak met geschiedenis

Ismaël Debjani is donderdag de enige Belg die in actie komt op het WK atletiek in de Britse hoofdstad Londen. Hoogtepunt van de avond wordt ongetwijfeld de finale van de 200 meter bij de mannen.

Omstreeks 21u49 (Belgische tijd) loopt de 26-jarige Debjani dan de reeksen van de 1.500 meter, zijn debuut op een groot toernooi. De top zes van elke reeks en de beste zes verliezende tijden mogen vrijdagavond aantreden in de halve finales. Debjani start in de derde en tevens laatste reeks, wat een voordeel is want dan zijn de richttijden bekend. In die derde reeks liepen er bovendien dit jaar nog maar drie atleten sneller dan onze landgenoot, die in juni een nieuw Belgisch record (3:33.70) op de tabellen zette: de Keniaan Timothy Cheruiyot (3:29.10), de Noor Filip Ingebrigtsen (3:32.48) en de Duitser Homiyu Tesfaye (3:33.47).

Hoogtepunt van de avond wordt ongetwijfeld de finale van de 200 meter bij de mannen. De Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk gaat er op jacht naar zijn tweede gouden medaille op dit WK, nadat hij eerder al goed was voor de zege in de 400 meter. Als hij in zijn opzet slaagt, evenaart hij de Amerikaan Michael Johnson die in 1995 op het WK in het Zweedse Göteborg de eerste was om deze dubbel te realiseren om het vervolgens een jaar later op de Olympische Spelen in het Amerikaanse Atlanta nog eens over te doen.

Donderdag 10 augustus

19u30 V 5000 m (reeksen)

20u05 M Speerwerpen (kwalificaties - Groep A)

20u10 V Hoogspringen (kwalificaties)

20u25 V 800 m (reeksen)

21u20 M Hink-stap-springen (FINALE)

21u25 M 1500 m (3e reeks)

21u35 M Speerwerpen (kwalificaties - Groep B)

21u49 M 1500 m (3e reeks - Ismaël DEBJANI)

22u05 V 200 m (halve finales)

22u35 V 400 m horden (FINALE)

22u50 M 200 m (FINALE)