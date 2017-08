Kyllian (4) ontsnapt aan verdrinkingsdood in Fort van Merksem: “Wat als er niemand in de buurt was?”

De 4-jarige Kyllian uit Merksem ontsnapte zondag aan het noodlot. Samen met zijn mama en papa kwam de peuter spelen in het parkje achter het Fort van Merksem, maar door zijn enthousiasme viel hij in de vijver. “Ik ben zelf in de vijver gesprongen”, zegt mama Steffi.

Het jonge gezin uit Merksem plande een dagje uit in het park tot het plots misging. “Mijn zoontje kwam heel enthousiast aangelopen”, zegt Steffi. “Ik roep nog ‘stop’ omdat ik weet dat er een vijvertje ligt, maar het was te laat. Hij werd meteen naar het midden van de vijver gezogen en belandde constant onder het water.”

“Ik ben dan zelf in de vijver gesprongen om hem te redden en zat tot mijn nek onder het wateroppervlak”, vervolgt de moeder. “Ik verschoot mezelf een bult. Als kinderen hier rondlopen met niemand in hun buurt is het een verloren zaak.”

Geen extra beveiliging

Het district Merksem nuanceert het ongeval en gaat voorlopig de vijvers in het Fort niet extra beveiligen. Wel willen ze actie ondernemen naar aanleiding van wat er met Kyllian is gebeurd. “De eendenkroes wordt om de veertien dagen door de groendienst verwijderd”, zegt districtsvoorzitter Luc Bungeneers (N-VA). “Ik heb aangedrongen om dit frequenter uit te voeren, wat ze ook zullen doen. Daarboven zal ook een reddingsboei geplaatst worden aan het vijvertje.”