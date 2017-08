Slaat actrice uit 'Sex and the City' opvallende nieuwe weg in?

Er doen al een tijdje geruchten de ronde dat Cynthia Nixon (51), beter bekend als Miranda Hobbes in 'Sex and the City', het witte scherm zou willen inruilen voor een carrière in de politiek. Tijdens een interview op televisie bij de 'Today Show' ontkende ze dat niet. Meer nog, ze zou ook al weten voor welke ambt ze zou willen gaan.

Cynthia Nixon vindt het maar niets dat het onderwijs in de Amerikaanse staat New York het niet goed doet. Vooral dat er weinig geld naar de scholen gaat, is bij haar in het verkeerde keelgat geschoten. Zelf heeft ze met Max, Charles en Samantha drie kinderen die er school lopen en dus ondervindt ze de problemen aan de levende lijve. Ze bekritiseerde daarbij eerder ook al de huidige gouverneur Andrew Cuomo, wat deed vermoeden dat ze wel eens in de politiek zou willen gaan om het tegen hem op te nemen.

Toen haar naar haar politieke ambities werd gevraagd in de 'Today Show' ging ze de vraag wel wat uit de weg. "Ik heb de geruchten ook gehoord", zegt ze. "Ik denk dat er heel wat mensen zijn die graag zouden hebben dat ik me kandidaat stel. Ik denk dat ze dat willen voor een veelvoud aan redenen, maar de belangrijkste is toch het onderwijs."