Zonnebrillenmerk lanceert 35 jaar na 'Thriller' eerbetoon aan Michael Jackson

Liefst 35 jaar geleden kwam het iconische album 'Thriller' van Michael Jackson uit. Het bevatte onder andere de gelijknamige hit, maar ook pakweg 'Billy Jean'. Bij al die singles hoorde ook een clip en die leverden dan weer de beeldbepalende outfits op die voor altijd gelinkt worden aan de King of Pop. Onder meer zijn zonnebrillen inspireerden het label Illesteva om een special edition uit te brengen die aan hem is opgedragen.

Brillenmerk Illesteva sloeg met het Michael Jackson Estate de handen in elkaar om een zonnebril te lanceren die een ode brengt aan de 35ste verjaardag van het album 'Thriller'. Het gaat om een pilotenbril zonder frame en met gouden spiegelglazen. Het is een herinterpretatie van de zonnebril waarmee de King of Pop vaak werd gespot in de jaren 80 en 90. Van de bril worden maar 200 exemplaren gemaakt en je telt zo'n 200 euro neer als je er eentje te pakken wilt krijgen.

"Michael Jackson, een van de meest iconische performers ooit, zag je maar zelden zonder een zonnebril. Als we aan hem denken dan is het de pilootbril die meteen in ons hoofd opkomt", zegt CEO en ontwerper Daniel Silberman. "We wilden een design ontwerpen dat hij vandaag op een podium zou dragen, maar in combinatie met moderne technologie."