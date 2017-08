Stank blijft ondanks investeringen

Heusden-Zolder -

Vandaag zitten de gemeente Heusden-Zolder, de milieu-inspectie, het bedrijf APL en de buurtbewoners van de Dellestraat samen om een oplossing uit te werken voor de geurhinder afkomstig van asfaltproducent APL in Viversel. De buren klagen immers al vier jaar over de stank, terwijl het bedrijf - dat aan alle wettelijke normen voldoet- al 100.000 euro investeerde in oplossingen, tevergeefs. Een deskundige onderzoekt nu of de windmolens even verderop een invloed hebben op de geurhinder.