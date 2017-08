Man probeert vrouw te versieren terwijl hij op ‘hydrojet’ staat, maar dat loopt volledig mis

Een man was op een beachparty de show aan het stelen toen hij zijn beste dansmoves bovenhaalde. Hij danste vlotjes op de beat én deed dat terwijl hij op een hydrojet stond. Maar toen... liep het mis.

Het was genoeg geweest voor de coole danser op de hydrojet. Na zijn danspasjes besloot hij om het voor bekeken te houden en wilde landen op het terras waar een mooi meisje stond. Maar toen hij dichterbij kwam om haar aan te spreken, ging het mis. De man verloor de controle over zijn hydrojet en viel op de geluidsboxen. Gelukkig had hij een helm aan en kwam hij er zonder al te veel pijn van af. Of hij een troostende zoen van het meisje gekregen heeft, is niet geweten.