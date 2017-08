Na zuidwesten wordt ook noordwesten van China getroffen door aardbeving

Na het zuidwesten van China, wordt nu ook het noordwesten van het land getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Het zwaartepunt bevond zich in Xinjiang, zo maakt het Amerikaanse geologische instituut USGS dinsdagnacht bekend.

Informatie over schade of slachtoffers is er nog niet. Het gebied, dicht bij de grens met Kazachstan, is erg dun bevolkt.

De aardbeving vond plaats om 7.30 uur plaatselijke tijd. Na de eerste beving, vond enkele minuten later nog een naschok van 5,2 op de schaal van Richter plaats.

Tien uur eerder werd het zuidwesten van China getroffen door een zware aardbeving, in de provincie Sichuan. Daar is sprake van negen doden en 164 gewonden. Maar gevreesd wordt dat het aantal doden nog zal oplopen.

(belga)