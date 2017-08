Postbediende plundert rekening gepensioneerde

Puurs - Om en bij de 100.000 euro. Dat bedrag zou een verantwoordelijke van het postkantoor van Puurs van de rekening van een oudere klant geplunderd hebben. Ann V. (42) zit intussen in de cel, maar ontkent elke betrokkenheid.

Er was de laatste maanden opvallend veel cash van zijn rekening gehaald, zonder dat hij of zijn familie dat zelf had gedaan. En dus sloeg de oudere klant van bpost alarm. Er werd meteen een gerechtelijk onderzoek gestart, en al vrij snel kwam postbediende Ann V. in het vizier van de speurders.

De vrouw werkte al jaren voor het bpost-kantoor in Puurs. Als een van de filiaalverantwoordelijken wist ze dat er veel geld op de rekening van de klant stond. De onderzoekers verdenken Ann V. ervan al een hele tijd geld van de rekening te halen. De vrouw uit Rumst werd eind vorige week opgepakt.

Honderdduizend euro

Om hoeveel geld het exact gaat, is niet helemaal duidelijk. Maar er is sprake van een bedrag vanzo’n 100.000 euro. Haar collega’s hadden naar eigen zeggen niets in de gaten. “Tijdens haar vrije momenten zagen we haar wel vaak shoppen, en dan kwam ze meestal terug met nieuwe kleren. Maar dat ze illegaal geld van een rekening van een klant haalde? Dat heeft niemand ooit durven te vermoeden.”

Nog zeker 15 dagen in cel

Ann V. werd voor de Mechelse onderzoeksrechter geleid en in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en diefstal. Gisteren besliste de raadkamer om de vrouw niet langer in de cel te laten, maar haar onder elektronisch toezicht aan te houden. Het parket was het niet eens met die beslissing en tekende beroep aan. Daardoor zal Ann V. nog minstens vijftien dagen langer in de gevangenis moeten blijven.

De raadsman van V. wil weinig commentaar kwijt. “Ik kan alleen zeggen dat mijn cliënte de feiten ontkent”, zegt advocaat Len Augustyns. Ook bpost wil niet veel kwijt over de zaak. “Wij zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek tegen ons personeelslid en hebben onze medewerking verleend aan het gerecht. Voor het overige willen en kunnen we niets meer vertellen”, zegt woordvoerder Barbara Van Speybroeck.