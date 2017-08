Vanaf 2019 geen Disneyfilms meer op Netflix?

Disney heeft op donderdag bekend gemaakt dat het vanaf 2019 de samenwerking met Netflix zal stopzetten. Het bedrijf wil zijn eigen streamingdiensten aanbieden en plant een meerderheidsaandeel te verwerven in BAMTech, een concurrent van Netflix.

Volgens een woordvoerder zullen Marvel-series zoals ‘Jessica Jones’ wel nog verder getoond worden op Netflix, maar de animatiefilms verhuizen wel naar de nieuwe Disney app. De Disney-streamingdienst zal vanaf 2019 de enige plaats zijn waar Amerikaanse kijkers films zoals ‘Frozen’, ‘Toy Story 4’ of de nieuwe live-actionfilm ‘The Lion King’ kunnen bekijken. Of dit ook in Europa zal gebeuren, moet nog blijken.