Hasselaar (16) ontsnapt al voor derde keer uit jeugdgevangenis

Hasselt - Maandagavond is een 16-jarige crimineel al voor de derde keer ontsnapt uit een jeugdgevangenis. Het gaat om een jongen uit Hasselt die vastzit voor drugsfeiten, diefstal én verkeersinbreuken. Hij kon ontsnappen uit de gesloten instelling De Grubbe in Everberg, samen met nog een 17-jarige gevangene. De 17-jarige werd iets later al gevat door de politie, maar de Hasselaar is nog steeds spoorloos. “Hij staat internationaal geseind, en het is een kwestie van tijd voor hij tegen de lamp loopt”, zegt korpschef Walter Endels van de lokale politiezone HerKo.

Een jaar geleden, op 30 augustus 2016, kon diezelfde jongere ook al ontsnappen uit Everberg, toen doordat er geen prikkeldraad aanwezig was. Hij werd vier dagen later gevat in Schiphol, waar hij met hulp van zijn moeder naar het buitenland wilde vertrekken. Het gerucht gaat dat hij naar Syrië wilde, maar dat ontkent de korpschef formeel.

Vorige week is de tiener volgens Endels ook al ontsnapt uit de gevangenis in Mol, waarna hij opnieuw in Everberg werd geplaatst. “Er moet nu toch echt bekeken worden wat voor hem de goede plaats is, zodat hij niet meer kan ontsnappen”, zegt Endels.